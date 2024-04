Vitor Tavares vai às semifinais e garante pódio na Espanha

Vitor Tavares garantiu mais uma medalha no circuito internacional de parabadminton. Nesta quarta-feira (24), o brasileiro número 4 do ranking mundial da classe SH6 fechou a fase de grupos do Torneio Internacional da Espanha com 100% de aproveitamento e avançou às semifinais. A última vitória veio diante do indiano Sivarajan Solaimalai.

Contra Solaimalai, Vitor teve seu jogo mais difícil até o momento. O brasileiro não começou bem e acabou derrotado na primeira parcial. Na segunda, ele buscou o empate em uma diferença pequena, mas a virada para a vitória foi conquistada com autoridade: 17/21, 21/19 e 21/13.