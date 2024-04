Palmeiras assume liderança do Brasileirão Sub-20

No duelo entra Palmeiras e Athlético, foi o Verdão quem saiu na frente com um gol de Edney. Mas Chiqueti anotou duas vezes para colocar a equipe paranaense na liderança do placar. Ainda no final do primeiro tempo, Thalys empatou o jogo. Na volta do intervalo, Benedetti fez o terceiro gol que garantiu a vitória do Palmeiras.

Outros jogos

Mais sete jogos foram realizados na tarde desta quarta. O Bahia está em terceiro lugar na classificação geral, após vencer o Internacional fora de casa por 3 a 1. No clássico mineiro, o Atlético derrotou o América por 4 a 3 para conquistar sua primeira vitória no Brasileirão Sub-20. Quem também desencantou foi o Ceará, que ganhou do Corinthians por 2 a 0.