Jane Karla lidera classificatória do Parapan de tiro com arco

Na abertura do Parapan-Americano de tiro com arco, em São Paulo, a brasileira Jane Karla terminou a classificatória da classe Open do arco composto na liderança geral. Agora, ela e outros quinzes atletas do Brasil retornarão ao torneio nesta quinta-feira (25), para a disputa do mata-mata eliminatório.

Ao fim da etapa inicial, Jane finalizou com a pontuação de 678, quatro pontos acima da chilena Mariana Zuñiga. Logo abaixo, as brasileiras Helena de Moraes, Anne Xavier e Edifatima Araújo terminaram nas terceira, sexta e oitava colocações, respectivamente. Pela fase de quartas de final, Jane Karla e Edifatima medirão forças, enquanto Anne e Helena se enfrentam em busca de seguir adiante no Parapan.