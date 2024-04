CBV divulga listo de inscritos na VNL Masculina

A Liga das Nações de vôlei masculino (VNL) começa apenas no final de maio. Mas a seleção brasileira já iniciou sua preparação para a competição no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) em Saquarema. Nesta terça-feira (23), a CBV divulgou a lista completa com os 30 nomes que foram inscritos para a disputa da competição.

Dos 30 nomes, onze já estão treinando em Saquarema após terminarem os compromissos com seus clubes nesta temporada. Vale lembrar, que nem todos os nomes da lista serão convocados para os treinos e partidas da VNL. Até o momento, o técnico Bernardinho convocou os seguintes nomes para os treinamentos de preparação para a competição: Brasília, Felipe Roque, Arthur Bento, Daniel Muniz, Paulo, Isac, Judson, Lucão, Otávio, Alê Elias e Maique. Veja a lista completa de inscritos: Brasília - levantador

Bruno - levantador

Cachopa - levantador

Rhendrick - levantador

Thiaguinho - levantador

Adriano - ponteiro

Arthur Bento - ponteiro

Birigui - ponteiro

Daniel Muniz - ponteiro

Honorato - ponteiro

Leal - ponteiro

Lucarelli - ponteiro

Lukas Bergman - ponteiro

Mauricio Borges - ponteiro

Paulo - ponteiro

Abouba - oposto

Alan - oposto

Chizoba - oposto

Darlan - oposto

Felipe Roque - oposto

Wallace - oposto

Flavio - central

Isac - central

Judson - central

Lucão - central

Matheus Pinta - central

Otávio - central

Alexandre Elias - líbero

Maique - líbero

Thalles - líbero