Brasil encara Eslovênia, Croácia e Polônia antes do Pré-Olímpico

O Brasil terá a Eslovênia de Luka Doncic, a Croácia e a Polônia em amistosos preparatórios para o Pré-Olímpico de basquete masculino em Riga, na Letônia. O primeiro duelo acontece no dia 24 de junho, contra os poloneses, em Opajita, na Croácia. Em seguida, no dia 26, o rival é a seleção croata no mesmo local. Por fim, dia 28, o time joga contra os eslovenos, em Ljubljana. As possíveis transmissões para o Brasil ainda estão em negociação.

"São três duelos de alto nível, contra equipes europeias, que vão nos preparar muito bem para o desafio do Pré-Olímpico", citou o técnico Aleksandar Petrovic. Ele reassumiu a seleção masculina de basquete recentemente após a saída de Gustavo de Conti. As partidas devem marcar sua reestreia à frente da verde-amarela.

A seleção brasileira enfrentou a Polônia em dois amistosos na casa do rival na última edição do Pré-Olímpico de basquete masculino. Além disso, jogou contra a própria Croácia no torneio, vencendo também. Enquanto isso, o último amistoso com a Eslovênia aconteceu em 2014. Na oportunidade, o Brasil levou a melhor por 88 a 84, em torneio na casa do rival antes da Copa do Mundo na Espanha.