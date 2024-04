Isabela Abreu cai no quali da Copa do Mundo de Budapeste

Na etapa de Budapeste da Copa do Mundo de pentatlo moderno, a brasileira Isabela Abreu acabou na 23ª colocação da sua chave na fase qualificatória e não seguiu adiante no torneio. Entre as 10 primeiras colocadas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, a atleta de 28 anos já está com a sua vaga garantida à Olimpíada de Paris.

Isabela iniciou sua participação disputando a prova da natação. Ela completou o percurso no tempo de 2min27s60 e ficou na 24ª posição. Logo depois, a brasileira encarou a disputa da esgrima. Com 10 vitórias e 17 derrotas em 27 confrontos, ela acabou no 22º lugar. Por fim, na laser run (prova que reúne corrida e tiro esportivo), Abreu finalizou na marca de 12min39s80, o que a deixou apenas na 23ª colocação dentro da terceira bateria da competição. Não ocorreu a disputa do hipismo. Ao todo, 36 atletas se classificaram para a semifinal da etapa de Budapeste da Copa do Mundo. A melhor pontuação no geral foi da italiana Elena Micheli, três vezes medalhista de ouro em Campeonatos Mundiais, que terminou com 1107 pontos. Outra destaque foi a húngara Michelle Gulyás, dona de 1104 pontos após a realização de todas as provas. A competição masculina iniciará nos próximos dias, com a presença do brasileiro Danilo Fagundes.