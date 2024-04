COB realizará eleições para a vice-presidência no dia 27 de maio

Sobre o COB

O Comitê Olímpico do Brasil é uma organização não governamental, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB, então, é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil. Além disso, trabalhar na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil, elevar a maturidade de gestão do COB e Confederações filiadas e fortalecer a imagem do esporte olímpico brasileiro. Por fim, é dever do COB ainda proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

Ao longo de seus 109 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à diversas conquistas. Assim, foram 150 medalhas em Jogos Olímpicos (37 de ouro, 42 de prata, 71 de bronze) e 37 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze).