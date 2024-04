Rebeca, Flavinha e Júlia são campeãs no Troféu Jesolo

Dobradinhas

A final de trave contou com uma dobradinha de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. Flavinha fez uma série impecável, com muito dinamismo e saltos ginásticos perfeitos. Mesmo não fazendo toda a ligação que costuma fazer na entrada, a ginasta conseguiu incríveis 8.6 pontos de execução para ficar com o ouro com 14.500 (6.2 de dificuldade) pontos. Rebeca Andrade também fez uma boa apresentação. Mesmo cometendo algumas imprecisões, a boa forma corporal nos seus elementos rendeu um 13.900 (5.8 D).

No solo, Flávia Saraiva e Júlia Soares fizeram duas boas apresentações em Jesolo, cravando a maior parte das suas acrobacias e levantando o público com suas coreografias. Ambas terminaram empatadas: 13.600 no total com 5.4 de dificuldade e 8.2 de execução. Manila Esposito, da Itália, também somou 13.600, mas ficou com o bronze, por ter apenas 7.9 de execução.

Disputa juvenil

Nas finais juvenis, o melhor resultado para o Brasil veio no solo. Isabel Aguilar fez uma boa apresentação para tirar 12.650 (4.6 D) e levar a medalha de bronze. Sophia Weisberg foi a quarta na final com 12.500 (4.6 D). A dupla também competiu no salto. Sophia foi a sexta colocada com média de 12.975, enquanto Isabel foi a oitava com 12.725.

Na trave, Gabriela Bouças ficou em quinto lugar com 12.650 (5.0 D) e Isabel, que teve uma queda, foi a sétima com 11.300 (4.9 D). Por fim, nas barras assimétricas, Isabel Aguilar somou 12.250 (4.7 D) para ficar em quinto lugar e Júlia Coutinho foi a oitava com uma queda e 10.150 (4.2 D) pontos.