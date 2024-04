Portland Thorns derrota Houston Dash pela NWSL

As donas da casa dominaram o primeiro tempo da partida. Criando mais oportunidades no ataque, o time teve mais chances de acertar o gol e abriu o placar logo nos primeiros 6 minutos e logo depois já marcaram o segundo. As adversárias voltaram com mais força depois do intervalo, marcando um gol nos primeiros 4 minutos do segundo tempo.

A brasileira Andressa Alves entrou aos 84 minutos, no lugar da jogadora Michelle Alozie. Logo em seguida, as donas da casa marcaram mais um gol. Para finalizar, o último gol saiu nos acréscimos, pouco antes do jogo terminar. Por fim, o Portland Thorns fechou o jogo em 4 a 1 em cima do Houston Dash.