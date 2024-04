Erica Sena conquista a medalha de bronze no Mundial na Turquia

Na manhã deste domingo (21), a pernambucana Erica Sena conquistou o terceiro lugar no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, em Antalya, na Turquia. A brasileira estreou na temporada fazendo um tempo de 1:29:22 na prova de 20km. O primeiro lugar ficou com a peruana Kimberly García León que finalizou a corrida em 1:27:12. A medalha de prata ficou com a chinesa Zhenxia Ma que fez 1:27:55.

Erica superou as adversárias na última volta do circuito de 20 km, assim, a pernambucana mostrou que sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. "No começo da temporada, quando ia competir em Dundice (Eslováquia), eu tive uma virose e não pude competir. Demorei um pouco para me recuperar, mas depois em Portugal consegui fazer uns treinos bem legais. Estava motivada para essa competição, esperando por um bom resultado", comentou Érica.