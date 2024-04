Byanca Brasil faz três e Cruzeiro goleia o Galo pelo Brasileiro

Chocolate das Cabulosas! Em partida válida pela sexta rodada do Brasileiro Feminino, o Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético-MG pelo placar elástico de 4 a 0. A grande destaque da partida foi a meia-atacante Byanca Brasil, autora de três gols no confronto. Com a vitória, a Raposa subiu para o quarto lugar na classificação geral, enquanto o Galo amarga a lanterna do torneio.

Com os três gols marcados, Byanca pulou para o topo da lista de artilheiras da liga nacional, ao lado da atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras. O Cruzeiro possui 11 pontos conquistados, em uma campanha de três triunfos, dois empates e apenas uma derrota. Já o Atlético, conheceu sua sexta derrota na competição e segue sem vencer na elite do futebol feminino brasileiro.

A partida

Aos seis minutos, o Cruzeiro conseguiu sua primeira finalização com a volante Rafa Andrade, que arriscou de fora da área e mandou para fora. Logo depois, aos nove, a meia Byanca Brasil recebeu sozinha, chutou forte e abriu o placar para as Cabulosas. Elas ampliaram sua vantagem com Rafa Andrade, que anotou de cabeça com menos de 15 minutos jogados. O Atlético só deu uma boa resposta nos acréscimos da etapa inicial, quando a goleira Taty Amaro fez uma bela defensa em uma tentativa de longa distância.