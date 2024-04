Brasil abre campanha no Pré-Olímpico de espingarda

Neste domingo (21), começou a disputa da fossa olímpica no Pré-Olímpico de Espingarda em Doha, no Catar. O Brasil conta com quatro atletas na prova, que acontece ao longo de três dias. No primeiro dia da competição, após duas rodadas, Hussein Daruich e Camilla Cosmoski são os melhores brasileiros na prova.

No masculino, o Brasil teve três competidores. Hussein Daruich começou a competição acertando 22 de 25 pratos. Na segunda, o paranaense repetiu o desempenho para terminar o dia com um total de 44 e a 113ª posição. Leonardo Lustoza acertou 21 e 22 alvos nas duas séries de tiros, terminando com um total de 43 pontos e a 122ª colocação. Emilson Menarim conseguiu 21 acertos nas duas rodadas. Assim, ele terminou em 131º lugar com 42 pontos. Um grupo de seteatletas está empatado em primeiro lugar com o máximo de 50 pontos.

Na competição feminina, a única representante do Brasil é Camilla Cosmoski. Ela abriu a competição acertando 23 dos 25 alvos da primeira rodada da fossa olímpica. Na segunda, Camilla acertou mais 20 pratos para terminar o dia com 43 pontos e a 60ª colocação. Quem está em primeiro lugar por enquanto é Mariya Dmitriyenko, do Cazaquistão, que acertou todos os 50 alvos desse domingo.