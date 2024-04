Bauru Basket e Fortaleza largam na frente nas oitavas do NBB

Dragão vence

O Bauru Basket confirmou seu favoritismo no NBB diante do Pato Basquete, mas sofreu nos primeiros quartos da partida. O time da casa foi ao intervalo com quatro pontos de vantagem, em parcial de 44 a 39 (23-21 e 20-18). Assim, os comandados pelo técnico Paulo Jaú precisaram voltar do intervalo com outra postura defensiva, além de mãos mais calibradas no ataque.

As orientações do treinador surtiram efeito e o Dragão conseguiu se impor com maestria no segundo tempo de partida. A equipe paulista fez dois quartos brilhantes de 26-18 e 28-13, e venceu o confronto por quase 20 pontos de diferença (93 a 74). O destaque da vitória foi o ala Alex Garcia, com 26 pontos (5/8 nas bolas de três). Além de cestinha da partida, Alex teve três rebotes, sete assistências e dois roubos de bola, recebendo, inclusive, aplausos vindos da torcida adversária. Por outro lado, o ala Materan foi o destaque do Pato Basquete com 16 pontos.

Mais um visitante indigesto

No outro jogo do dia, o Fortaleza visitou o São José e saiu com a vitória. Em partida pegada e com as duas defesas sobressaindo-se sobre os ataques, o time cearense conseguiu se impor nos minutos finais e venceu por 73 a 70.