André e George ficam com a prata no Elite 16 de Tepic

Prata para o Brasil! Os brasileiros André Stein e George Wanderley levaram a medalha de prata do Elite 16 de Tepic, no México. A final do torneio, que faz parte do Circuito Mundial de vôlei de praia, foi disputada na noite deste domingo (21). A dupla do Brasil enfrentou os suecos Åhman e Hellvig, e perdeu a partida por 2 a 1, com parciais de 21-17, 19-21 e 15-10.

A campanha

A trajetória de André Stein e George Wanderley no Elite 16 de Tepic começou na última quarta-feira (18), com vitória sobre os poloneses Bryl/Losiak por 2 a 0. Na sequência, os brasileiros venceram os italianos Ranghieri/Carambula, por 2 sets a 0. Por fim, para fechar a fase de grupos, André e George venceram os atuais campeões mundiais Perusic e Schweiner, da República Tcheca, também por 2 sets a 0 e terminaram na liderança do grupo D.

Nas quartas de final, a dupla brasileira derrotou os holandeses Boermans/De Groot pelo placar de 2 a 0, e garantiu a classificação às semis do torneio. Em seguida, valendo vaga na grande final, eles derrotaram os cubanos Diaz/Alayo por 2 a 1. Assim, apenas na semifinal os brasileiros perderam seu primeiro set na competição inteira.