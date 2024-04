Rafael Matos e Barrientos caem nas semis de Bucareste

Já no segundo set o jogo desandou para a dupla do brasileiro. Os franceses, cabeças de chave número dois, conseguiram quebrar dois serviços seguidos e saltaram à frente no placar para abrir 5-1. A reação de Matos e Barrientos, no entanto, não foi possível e o set fechou em 6-2. Por fim, o destaque da partida foi para a defesa de break-points de Doumbia e Reboul, com 100% de aproveitamento (3/3).

Além disso, vale ressaltar que Rafael Matos era o último representante brasileiro no ATP 250 de Bucareste. Assim, com a derrota, a grande final do torneio será entre os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul e Harri Heliovaara, da Finlândia, ao lado de Henry Patten, da Grã-Bretanha. Por fim, a partida está marcada para este domingo (21), mas ainda sem horários definidos.