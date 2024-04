Bia Zaneratto marca duas vezes em goleada do Kansas City

Três jogadoras brasileiras estiveram em ação neste sábado (20) pela NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A atacante Bia Zaneratto e a meio-campista Ary Borges deixaram o campo vitoriosas. Já a lateral-direita Bruninha não foi bem-sucedida. O Kansas City Current goleou o Bay F.C. por 5 a 2 com Bia Zaneratto balançando a rede duas vezes e sendo a principal personagem da partida. Companheiras de time da goleadora do dia, Debinha e Lauren não figuraram entre as relacionadas do jogo.

Bia Zaneratto abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. A camisa 9 do Kansas City Current estava atenta e aproveitou erro na saída de bola para dominar a bola, invadir a área e tocar de canhota na saída da goleira. E a atacante da seleção brasileira voltou a balançar a rede aos 28 da segunda etapa. Desta vez, ela mostrou vontade ao brigar pela bola dentro da grande área para, em seguida, tocar com categoria de pé esquerdo no canto esquerdo de Lysianne Proulx.

As outras duas brasileiras também foram titulares. Ary Borges esteve em campo desde o início na vitória do Racing Louisville contra o Utah Royals, por 5 x 1. A meio-campista do Brasil foi substituída no começo do segundo tempo. Já Bruninha figurou entre as 11 que entraram em campo na derrota do seu NJ/NY Gotham para o Washington Spirit, por 2 a 0. E a lateral-direita da seleção brasileira deixou o campo aos 30 do segundo tempo.