Vôlei: Zé Roberto convoca primeiras atletas para disputa da Liga das Nações

No começo da semana, a CBV divulgou a lista larga com 30 atletas que foram inscritas para a Liga das Nações e que eventualmente podem ser acionadas por José Roberto Guimarães. Mas o treinador não deve convocar todas para a competição. No ano passado, por exemplo, o técnico trabalhou com um grupo de 16 atletas durante a VNL.

Próximos lotes

Havia uma expectativa por parte de alguns torcedores da seleção brasileira para uma possível convocação de Camila Brait. A líbero vice-campeã olímpica em Tóquio voltou a jogar nesta temporada por Osasco na Superliga Feminina, após sua segunda gestação. Brait fez ótimas partidas ao longo da competição e muitos torcedores pediam pela sua volta à seleção (incluindo a própria filha da jogadora em um vídeo que viralizou nas redes sociais). Mas como as demais atletas de times eliminados na Superliga já foram convocados, é possível que a líbero tenha ficado de fora da convocação final de Zé Roberto para a Liga das Nações

Sem Camila Brait, os nomes mais prováveis para a posição são Natinha e Nyeme, assim como nas últimas duas temporadas. Elas devem ser convocadas após a final da Superliga Feminina que acontece neste domingo (21), junto de outras atletas de Minas e Praia Clube. O mesmo deve acontecer com outras atletas que disputam finais com seus clubes na Europa.