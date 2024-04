Vitor Tavares vence mais uma e vai às semis na Espanha

100 % de aproveitamento! Vitor Tavares continua com uma campanha irretocável no Internacional da Espanha de Parabadminton. O brasileiro voltou à quadra, nesta sexta-feira (19), para a disputa das quartas de final da classe SH 6. Principal nome do Parabadminton brasileiro, ele enfrentou o canadense Emilien Langelier. Vitória por 2 sets a 0, com parciais de 21/9 e 21/5, e classificação para a seminifal do torneio. Por outro lado, Maria Gilda perdeu para a tailandesa Amnouy Wetwithan por 2 a 0 e não avançou.

Os jogos

Começando pela vitória impecável de Vitor Tavares, que está com 100% de aproveitamento na competição. O brasileiro venceu suas três primeiras partidas do Grupo B, diante do francês Maxime Greboval, do sul-coreano Lee Daesung e do alemão Marco Zwillus. Assim, Vitor enfrentou o canadense Emilien Langelier, segundo colocado do grupo C. Triunfo para o brasileiro por 2 sets a 0, com parciais de 21/9 e 21/5.

Com o resultado, o brasileiro se classificou às semifinais do Internacional da Espanha de Parabadminton e garantiu um lugar no pódio. O próximo adversário de Vitor no torneio é o francês Charles Noakes, que ficou em primeiro lugar do grupo C, e derrotou o espanhol Ivan Segura nas quartas. A partida ainda acontece neste sábado (20), mas ainda não tem horário definido.