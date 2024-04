Rodrigo Lee inicia Aberto do Brasil de golfe no top-10

Nesta semana está acontecendo a 69ª edição do Aberto do Brasil de golfe. A disputa está acontecendo no Rio de Janeiro, no mesmo percurso utilizado na Olimpíada do Rio oito anos atrás. O melhor brasileiro após a conclusão da primeira rodada do evento é Rodrigo Lee, que está empatado na sétima colocação. O torneio continua até domingo (21), valendo pontos para o Tour das Américas da PGA, a Associação dos Golfistas Profissionais.

O primeiro dia da competição, na quinta-feira (18), foi afetado pela chuva no Rio de Janeiro, com o início da primeira rodada atrasando cerca de seis horas. Assim, o torneio foi reduzido para apenas 54 buracos, somando três rodadas de 18 buracos. O primeiro estágio da competição foi concluído hoje, com Rodrigo Lee sendo o melhor brasileiro com seis birdies e dois bogeys, terminando em sétimo lugar com um total de quatro tacadas abaixo do par. Rodrigo já fez metade da segunda rodada, que termina amanhã, conseguindo mais dois birdies. Assim ele terminou o dia com um total de -6 e a sétima colocação. O líder até o momento é David Pastore, dos Estados Unidos, com um total de -10. Rafael Becker está no momento na 31ª posição com -3, enquanto Carlos Ferreira é o 41º com -2. Com o corte projetado para -1, os dois, assim como Rodrigo Lee, estão em uma boa posição para avançar à rodada final no domingo. Outros sete brasileiros estão participando do Aberto do Brasil, mas estão no momento com um total acima do par.