Reynan dos Santos se inscreve para o draft da NBA

Através das suas redes sociais, o brasileiro Reynan do Santos, de 20 anos de idade, colocou o seu nome na lista do draft da NBA deste ano. Formado nas categorias de base do Sesi Franca, o ala-armador atuou na última temporada pelo Cold Hearts, equipe que atua na Overtime Elite, liga profissional dos Estados Unidos que concentra jovens atletas de todo o mundo.

Entre os dias 26 e 27 de junho, as franquias da NBA terão a oportunidade de escolher os principais prospectos do planeta, em um total de 58 picks dividas em duas rodadas. Os jogadores terão até 29 maio para decidir em manter suas inscrições no draft ou retirar seus nomes do evento. Antes disso, de 13 a 19 de maio, os atletas passarão pelo NBA Combine, onde serão observados por olheiros de todas as equipes da liga.