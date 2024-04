O Olimpíada Todo Dia estreia na segunda-feira às 19h o "Sem Limites", que é mais do que um podcast, mais do que um programa de entrevistas, é uma espécie de talk show com quadros especialmente criados para cada convidado. A única regra da atração é não ter regra para a conversa rolar solta e o papo ser realmente sem limites, ultrapassando as barreiras do esporte. Para começar, a primeira convidada será a boxeadora Beatriz Ferreira, bicampeã mundial e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, acompanhada pelo técnico Mateus Alves.

Os dois estão na reta final de preparação para a luta do próximo dia 27 de abril, quando a pugilista enfrenta a argentina Yanina Del Carmen Lescano pelo cinturão da Federação Internacional de Boxe. Beatriz Ferreira quer ser a primeira boxeadora da história a ser campeã no boxe profissional e medalhista olímpica no mesmo ano.

Convidados de peso

A estreia do "Sem Limites" está marcada para segunda-feira, dia 22 de abril, às 19h simultaneamente no TikTok, no YouTube e no Facebook. A primeira temporada vai ao ar toda segunda no mesmo horário até a semana anterior à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Cada edição vai gerar uma série de cortes que será espalhada pelas redes sociais do OTD.