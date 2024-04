Brasil ganha dois ouros nas duplas em Santiago

O Brasil levou mais duas medalhas douradas no WTT Youth Contender de Santiago, no Chile. Nesta sexta-feira (19), parcerias brasileiras disputaram as finais de duplas mistas nas categorias sub-19 e sub-15, garantindo mais dois ouros para o Brasil na competição.

Na categoria Sub-19, Leonardo Izuka e Giulia Takahashi enfrentaram Steven Moreno, de Porto Rico, e Katarzyna Rajkowska, da Polônia. A dupla do Brasil venceu a final por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/5.

"Estou muito feliz por conquistar essa vitória com o Leonardo. A gente sempre jogou dupla, desde pequenos, e fico muito feliz vendo a nossa evolução como dupla. Agora é hora de focar no individual", comemorou Giulia. "Conseguimos um desempenho muito bom, mesmo sem jogar juntos há um bom tempo. Conseguimos nos entender muito bem, nosso nível estava muito alto e conquistamos o resultado que queríamos", completou Léo.