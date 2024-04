André/George e Bárbara/Carol vencem mais uma em Tepic

Depois de estrearem com vitórias, André/George e Bárbara Seixas/Carol Solberg voltaram a vencer no Elite 16 de Tepic na madrugada desta sexta-feira (19). Eles venceram os italianos Ranghieri/Carambula, enquanto elas passaram pelas canadenses Melissa/Brandie. Por outro lado, Tainá/Vic perdeu para as mexicanas Gutierrez/Flores e se complicou no torneio que integra o circuito mundial de vôlei de praia.

Vindos do qualifying, André e George conseguiram mais um triunfo por sets diretos, agora sobre Ranghieri/Carambula, em parciais de 21/16 e 22/20. Com mais um resultado positivo, eles mantiveram a primeira colocação do grupo B, dividindo com os tchecos Perusic/Schweiner, que serão seus adversários nesta sexta. Quem vencer, estará diretamente nas quartas de final.

Entre as mulheres, Bárbara e Carol ganharam de Melissa/Brandie também por 2 sets a 0 (21/17 e 22/20). As brasileiras estão na liderança isolada do grupo D e com a classificação para as quartas de final bem encaminhada. Na última rodada, elas enfrentarão as compatriotas Tainá/Vic, que perderam sua segunda partida na competição, para as mexicanas Gutierrez/Flores, por 2 a 1 (17/21, 21/16 e 15/13).