Técnico do Brasil faz análise positiva de sorteio para Paris

Tá chegando a hora! Na última terça-feira (16), o Brasil conheceu todos os seus adversários no torneio de handebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Cristiano Rocha, técnico da seleção brasileira desde outubro de 2021, fez uma avaliação positiva dos rivais do país na competição, que serão, na fase de grupos, Angola, Espanha, França, Holanda e Hungria.

"A gente sabe que Jogos Olímpicos não tem jogo fácil, mas internamente nossa avaliação é positiva. De acordo com as características das equipes, acreditamos que foi um bom sorteio para a equipe feminina do Brasil. A gente sabe que a França é uma grande candidata para a medalha de ouro, uma equipe muito forte dentro do nosso grupo. Outro favorito é a Holanda, uma seleção com muita qualidade no jogo de transição ofensiva", analisou Cristiano.

"A equipe da Espanha tem tido muito sucesso contra o Brasil nos últimos confrontos. A Hungria é uma adversária que conseguiu chegar às quartas de finais no último Jogos Olímpicos e com jogadoras que têm se destacado em competições europeias pelos seus clubes. Por último, a seleção campeã africana Angola provou no último Mundial que tem capacidade de vencer equipes fortes dentro dessas competições internacionais. Então, sabemos que é um grupo muito difícil, mas estamos confiantes em tentar fazer uma grande primeira fase e buscar uma vaga nas quartas de finais", completou o treinador.