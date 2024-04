Petrovic volta a treinar a seleção brasileira de basquete masculino

"Estou muito feliz de retornar ao comando da seleção brasileira. Agora é focar no Pré-Olímpico da Letônia em busca da vaga olímpica para Paris", disse Petrovic. "É respeitado em todo o mundo e conhece os desafios que teremos diante das equipes europeias nesse Pré-Olímpico. Ele tem a nossa total confiança, ao lado do Splitter e de toda a CT", destacou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Aleksandar Petrovic chega para substituir Gustavo de Conti, que estava na seleção brasileira desde setembro de 2021, período em que sucedeu justamente o croata. Helinho Garcia, treinador do Sesi Franca, seguirá como auxiliar técnico, assim como Demétrius Ferracciú, do Paulistano. A função ainda terá a presença de Tiago Splitter, do Houston Rockets, e Bruno Savignani, do Bétis.