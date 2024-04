Lays brilha no perímetro e Sampaio bate Santo André

O Sampaio Basquete segue dominante na Liga de Basquete Feminino (LBF) de 2024. A equipe maranhense está em primeiro lugar na competição com 11 vitórias em 12 jogos. Nesta quinta-feira (18), o Sampaio foi até o ABC Paulista e venceu o Santo André por 80 a 64 no Ginásio Laís Elena. Destaque para s atuações de Lays e Sassá, que jogavam pelo time paulista no ano passado e foram as cestinhas da partida.

Aproveitando erros das adversárias, o Sampaio Basquete começou melhor na partida, abrindo 15 pontos de vantagem logo no primeiro período. Com um bom rendimento nos arremessos de três pontos, a equipe do Maranhão foi para o intervalo ganhando o jogo por 46 a 29. No segundo tempo, Santo André melhorou o seu aproveitamento nos arremessos, mas não conseguiu reverter a diferença criada pelo Sampaio na primeira metade do jogo.

Números do jogo

Ex-jogadoras de Santo André, a armadora Lays e a ala-pivô Sassá foram os destaques do Sampaio Basquete na partida. Lays foi a cestinha da noite, impulsionada pelos arremessos do perímetro, anotando 22 pontos. Já Sassá foi a MVP do jogo com 29 de eficiência. Foram 20 pontos, nove rebotes e sete assistências. Do lado de Santo André, Melissa foi a maior pontuadora do time, com 15 pontos.