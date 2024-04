Calderano faz grande jogo, mas cai para líder do ranking em Macau

Fim da campanha

Com a vitória, o chinês se classificou para as quartas de final, onde enfrentará o sul-coreano Jang Woojin (12º). Dos oito atletas ainda vivos na chave masculina, há sete asiáticos - sendo quatro chineses - e o sueco Anton Kallberg. Rivais diretos de Hugo na briga pelo top-4 do ranking olímpico, o francês Felix Lebrun e o taiwanês Lin Yun-Ju caíram nas oitavas de final assim com o brasileiro.

Antes de enfrentar Wang Chuqin nas oitavas de final, Hugo Calderano havia vencido o australiano Finn Luu e o dinamarquês Anders Lind, ambos por 4 sets a 0, e ficou em primeiro lugar no grupo 8 da Copa do Mundo de Macau. Assim, o brasileiro fecha sua campanha com duas vitórias e uma derrota. Ele ganhou 30 pontos no ranking mundial, mas permanecerá em sétimo lugar.

Além de Hugo, o Brasil contou com Bruna Takahashi na Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau. Ela venceu um jogo na fase de grupos e empatou outro, não avançando às oitavas de final. O próximo compromisso deles e dos demais principais mesa-tenistas brasileiros do circuito mundial será no Smash da Arábia Saudita, a partir de 1º de maio.