Tota Magalhães fica em 79º lugar na La Flèche Wallonne

Esta é a segunda vez nos últimos sete dias que Tota Magalhães termina no top-80 em provas tradicionais de ciclismo de estrada. Além disso, vale destacar que na prova desta quarta-feira, a brasileira e a colombiana Paula Patiño (Movistar Team), que terminou em 40º lugar, foram as duas únicas atletas sul-americanas a completarem o percurso..

Tota em Paris?

Principal ciclista brasileira da atualidade, Tota Magalhães é carioca e tem 23 anos de idade. Ela foi quarta colocada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e ficou em quinto lugar no Campeonato Pan-Americano de ciclismo estrada, no ano passado. Os bons resultados fizeram com que o Brasil ganhasse uma vaga olímpica na disputa feminina do ciclismo estrada para Paris-2024. Assim, a vaga deve ficar com Tota.