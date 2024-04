Pará e Holyfield estreiam com vitória na World Boxing Cup

Mais duas estreias vitoriosas para o Brasil no World Boxing Cup, disputada nos Estados Unidos. Na tarde desta quarta-feira (17), Michael Trindade, o "Pará", e Wanderley Pereira, "Holyfield", venceram seus adversários e avançaram para semifinal da competição. Mais três boxeadores brasileiros entram em ação à noite para suas primeiras lutar.



O primeiro a entrar no ringue foi Michael Trindade, nos 51kg, contra o australiano Yusuf Chothia. Com estratégia desde o início do combate, "Pará" subiu a guarda e acertou golpes importantes, mas o adversário mostrava mais volume na luta. Desse modo, o brasileiro venceu o primeiro round por 3 a 2, mas perdeu o segundo por 4 a 1. Com resultado aberto, Michael foi mais ativo e aumentou a intensidade dos jabs, vencendo o round por 3 a 2 e confirmando vitória por decisão dividida (3-2).

Logo depois, foi a vez de Wanderley Pereira entrar em ação nos 80kg. Ele encarou o britânico Ramtin Musah. Encontrando a distância rapidamente, conseguiu aplicar vários golpes no rival. Musah tentou revidar no fim do primeiro round, mas seus socos foram de pouco impacto e Wanderley saiu na frente com 4 a 1. Precisando do resultado, o adversário partiu para cima e empatou no segundo round devolvendo o 4 a 1. No último round, o brasileiro mostrou o porquê do apelido de Holyfield e dominou o duelo para vencer por decisão dividida.

O Brasil ainda sobe no ringue nesta quarta-feira com mais três World Boxing Cup. Luiz Oliveira, o Bolinha, estreia nos 57kg contra o australiano Charlie Senior. Wanderson Oliveira, o Shuga, luta contra o norte-americano Keon Davis nos 71kg. Por fim, Keno Marley, dos 92kg, será o último brazuca do dia. Ele tem pela frente Danel Brown, também dos Estados Unidos.