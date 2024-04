Brasileiros avançam no WTT Youth Contender de Santiago

Foi dada a largada para o WTT Youth Contender de Santiago, no Chile. A capital chilena vai reunir centenas de jovens atletas de tênis mesa de vários países nos próximos dias. As disputas vão desde as categorias sub-11 e vão até o sub-19. Nesta quarta-feira (17), primeiro dia de competição, ocorreram as disputas da fase de grupos do sub-13 e sub-17. O Brasil conseguiu classificar 24 atletas para a fase eliminatória.

Classificados no sub-17

No sub-17 masculino, somente Vitor Motizuki perdeu os dois jogos e não conseguiu passar pela fase de grupos. Ren Nosawa e Theo Enrico perderam uma partida, mas venceram outra e avançaram para o mata-mata. Já Felipe Faustino, Lucas Romanski, Vitor Motikawa, Vitor Iwamoto, Felipe de Melo e Arthur Lemos conquistaram duas vitórias e se classificaram como líderes de suas chaves.

Na categoria sub-17 feminina, Karina Senaga, Raiane Heidrich, Mahayla Sarda, Maiara Agnone e Gabrielle Pincerato confirmaram suas vagas de forma invicta. Isabel Amorim venceu só uma vez, mas também avançou. Por outro lado, Ana Turini perdeu duas e se despediu na primeira fase.