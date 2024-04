Matheus Brandt e Laura Correia no top-32 do Mundial Cadete

Laura Correia, por sua vez, ganhou três jogos e perdeu dois nas poules, ficando com a 49ª melhor campanha desta fase. No mata-mata, a brasileira superou a singapuriana Helena Chan (80ª), por 15 a 6 e depois bateu a azeri Khadija Hasanli (16ª), por 15 a 13, até cair para a estadunidense Sharika Gajjala (48ª) - finalista -, por 15 a 11. Dessa forma, Laura encerrou a participação em 31º lugar.

Melhores resultados

Estes dois foram os melhores resultados do Brasil no Mundial Júnior e Cadete de esgrima. Um dia antes, Victória Vizeu também chegou no quadro de 32 da espada júnior, mas terminou na 32ª colocação geral. Antes, Lorenzo Mion (florete júnior), Livia Burberry e Valentina Basso (florete cadete) atingiram o quadro de 64. O Mundial vai até 20 de abril, contando com 32 brasileiros.

Outros quatro brasileiros competiram na espada cadete nesta terça-feira. Eduardo Gonçalves venceu cinco jogos nas poules e superou a primeira rodada do mata-mata antes de cair para Matheus Brandt na sequência, ficando em 41º lugar. Maria Luiza Emed e Giulia Komatsu caíram no quadro de 128, encerrando em 80º e 91º, respectivamente. Por fim, Guilherme Dubiel ficou em 136º lugar.