Cruzeiro abre vantagem na semi da Copa do Brasil sub-17

São Paulo e Cruzeiro abriram as semifinais da Copa do Brasil sub-17 de futebol masculino nesta terça-feira (16). As equipes se enfrentaram no Estádio do Canindé pela partida de ida do confronto. O duelo foi acirrado, mas os mineiros venceram com um gol aos 44 do segundo tempo e agora vão decidir a vaga na decisão em casa.

A vitória do Cruzeiro garante a equipe a vantagem do empate no jogo da volta. O duelo decisivo das semifinais da Copa do Brasil sub-17 está marcado para a terça-feira (23) da semana que vem. O Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), será o palco da partida.

No outro lado da chave, Fluminense e Sport duelam pela segunda vaga na final da Copa do Brasil sub-17. A primeira partida está marcada para esta quarta-feira (17), a partir das 15h, na Arena de Pernambuco.