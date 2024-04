Caio e Ítalo avançam às oitavas em Margaret River

Dessa forma, Ítalo Ferreira manteve-se em primeiro lugar e venceu por 10.93 (5.83 + 5.10) a 10.33 (5.83 + 4.50), o que lhe assegurou no top-16 na etapa. Agora, ele enfrentará o australiano Jack Robinson. O resultado garante o brasileiro na sequência da temporada, uma vez que, logo após o Margaret River Pro, somente os 22 melhores surfistas do ranking mundial masculino disputarão as cinco etapas finais da WSL. Na atualização momentânea, Ítalo é o 14º colocado, sendo o melhor brasileiro na classificação.

Já Caio venceu Colapinto por 13.50 (7.50 + 6.00) a 10.97 (5.97 + 5.00). O brasileiro pegou as duas melhores ondas da bateria ainda nos 15 minutos iniciais da série, com 7.50 e 6.00, e se manteve na liderança até o fim, não sendo ameaçado pelo estadunidense. Garantido nas oitavas de final, ele enfrentará agora o também norte-americano Jake Marshall. Caio é o 25º colocado no momento e precisará avançar mais para entrar na zona de corte.

Sequência

A próxima chamada do Margaret River Pro acontecerá nesta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília). Caso haja competição, a tendência é que sejam disputadas as oitavas de finais masculinas e femininas, contando assim com a presença de seis brasileiros.