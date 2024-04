Brasil conhece adversários do torneio olímpico de handebol feminino

A Federação Internacional de Handebol (IHF) sorteou os grupos dos torneios olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (16). O Brasil, que classificou apenas sua equipe feminina, estará no grupo B, ao lado de Angola, Espanha, Hungria, Holanda e a anfitriã França. A competição se iniciará em 25 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Para o sorteio, as 12 equipes participantes foram divididas em seis potes com dois países cada. O Brasil estava no pote 5, ao lado da Dinamarca, e obrigatoriamente iria cair em um grupo com quatro europeus. Das 12 equipes participantes no torneio feminino, nove são do Velho Continente. Os demais países são Angola e Coreia do Sul - que estavam no pote 6 -, além do próprio Brasil.

Quis o sorteio que o Brasil caísse no grupo B, com a França, atual campeã olímpica e mundial e que jogará em casa; a Holanda, campeã mundial em 2021; a Espanha, vice-campeã mundial em 2011 e medalhista de bronze em Londres-2012; e a Hungria, que tem três medalhas olímpicas e um título mundial no histórico, mas não vive um bom momento. Além deles, estará a Angola, tetracampeã africana.