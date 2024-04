Botafogo anuncia Ygor Coelho e já soma oito atletas em Paris

"Estamos muito felizes e honrados com a chegada do Ygor, que vai disputar a Olimpíada de Paris como atleta do Botafogo. Isso é muito bacana. Só quero desejar boa sorte aos nossos atletas. Vou estar lá torcendo por eles", disse o presidente da associação do Fogão, Durcesio Mello. Ele vai estar presente em Paris para acompanhar as competições.

A vaga

A vaga de Ygor Coelho em Paris-2024 veio na semana passada, durante o Campeonato Pan-Americano de badminton, na Guatemala. Na competição simples, Ygor terminou com a medalha de bronze e somou pontos suficientes para conquistar a classificação via ranking mundial. No caminho para confirmar sua terceira participação olímpica, ele precisou enfrentar seu irmão Donnians Oliveira.