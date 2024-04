Kleiton Lima pede demissão do Santos após protestos

Kleiton Lima não é mais treinador da equipe feminina do Santos. Nesta segunda-feira (15), o clube santista divulgou nota comunicando o afastamento do técnico a pedido do próprio profissional. A solicitação de desligamento veio logo depois de protestos contra ele em partidas do Brasileirão Feminino.

Ainda no comunicado divulgado pelo Santos, Kleiton Lima tomou a decisão para "preservar sua família, sua integridade e o próprio" clube, que aceitou a medida. A nota diz que o treinador vem sofrendo críticas e até ameaças de morte por conta de acusações de assédio feitas contra ele no ano passado. Wesly Otoni vai assumir interinamente o comando das Sereias da Vila.

Em partidas desta rodada do Brasileirão Feminino, várias jogadoras colocaram as mãos em suas bocas durante o Hino Nacional para simbolizar o silenciamento sofridos por elas diante das denúncias contra Kleiton. Os protestos aconteceram em vários duelos, inclusive no clássico que marcou a reestreia do treinador. Na ocasião, as jogadoras do Corinthians fizeram os gestos.