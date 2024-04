Flamengo perde para o Quimsa e fica com o vice na BCLA

Não deu para o Flamengo. Na noite do domingo (14), o Rubro-Negro carioca tentava o bicampeonato da BCLA, mas parou nos donos da casa, o Quimsa. Assim, o Mengão perdeu por 92 a 80 e volta suas atenções para os playoffs do NBB. Por outro lado, os argentinos são os primeiros bicampeões do torneio continental e vão à final do Mundial Interclubes.

Foi uma noite de pouco brilho e muita luta para o Flamengo se manter na partida decisiva do Final Four da Basketball Champions League Américas. O time brasileiro reeditou a primeira final contra o Quimsa na temporada 2019/20 e buscava seu segundo título do torneio. Além disso, o Rubro-Negro foi o único a chegar na final em quatro das cinco edições. Contudo, depois dos primeiros pontos à frente, os cariocas mal viram a bola.

Primordialmente, o Quimsa contou com a força da torcida que lotou o ginásio em Santiago del Estero, na Argentina. Então, com o fator casa, os argentinos estiveram apenas no começo atrás do placar. Porém, já encerraram o primeiro quarto com 28 a 12 de vantagem. Por mais que o Flamengo tentasse igualar, perdendo o segundo quarto por um ponto (22 a 21), era o adversário que ditava o ritmo de jogo.