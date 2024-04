Júlia Bianchi é titular na primeira derrota do Red Stars na NWSL

Entre os 11 iniciais, Júlia atuou durante 69 minutos, até ser substituída ao longo do segundo tempo. A volante finalizou com 18 passes certos, seis duelos vencidos no chão, quatro desarmes e uma interceptação. Por outro lado, ela perdeu a posse de bola em seis oportunidades, cometeu quatro faltas, sofreu três dribles e não concluiu o único drible que tentou no confronto. O gol do Angel City saiu aos 40 minutos, com um tento contra da alemã Maximiliane Rall.

Esta foi a primeira derrota do Chicago Red Stars na NWSL, que vinha de uma campanha invicta de duas vitórias e um empate. Já o Angel, conquistou seu único triunfo até aqui no torneio e pulou para a oitava colocação geral. Na próxima rodada, Júlia Bianchi e suas companheiras enfrentam o Seattle Reign no dia 21 de abril, às 19h. O time californiano, por sua vez, entra em campo logo em seguida, às 20h30, para encarar o North Carolina Courage.