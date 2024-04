Brasil bate na trave e fica em quarto na prova simples em Sofia

Assim, o pódio escapou por pouco. As medalhistas de bronze foram as mexicanas, com 34.800, diferença de 0.2 do Brasil. As campeãs foram as israelenses, com 38.850 e a prata ficou com a Espanha, com 35.600. Caso as brasileiras repetissem a atuação das classificatórias, com nota de 35.850, elas conquistariam o pódio em Sófia.

Erros na prova mista custam posições ao Brasil Já na prova de três fitas e duas bolas, o quinteto verde e amarelo, apresentando collant novo para a temporada olímpica, o Brasil teve mais imprecisões. Com falhas nas retomadas de aparelho, a nota da final mista ficou comprometida. Apesar disso, a parte artística seguiu sendo destaque do conjunto, com 7.450. Pelos erros durante a apresentação, a execução ficou com apenas 5.550 e dificuldade 16.500. A nota total foi de 29.500, mesma nota das classificatórias. Desse modo, o Brasil terminou na quinta posição da prova mista. O ouro mais uma vez foi para Israel, com 33.100, a prata ficou com Bulgária com 32.350, enquanto Polônia fechou o pódio com 31.900. Mais cedo, Maria Eduarda Alexandre terminou a final de bola na sexta posição. O próximo compromisso do Brasil na ginástica rítmica é a Copa do Mundo de Baku, válido pela temporada de 2024.