Ágatha/Rebecca e Evandro/Arthur vão à semifinal em Guadalajara

Após alcançarem às oitavas de final na última sexta-feira (12), Ágatha e Rebecca abriram o seu dia vencendo as francesas Placette/Richard por 2 a 0 (21/12 e 21/18). Mais tarde, pelas quartas, elas encararam as lituanas Paulikiene e Raupelyte, 21ª colocadas do ranking mundial. Em uma partida muito equilibrada, as brasileiras triunfaram também por 2 a 0, em parciais de 26/24 e 22/20. Agora, na semi, Ágatha e Rebecca jogarão contra as alemãs Ittlinger/Borger, donas de um quarto lugar no Challenge de Recife, em março.

No masculino, Evandro e Arthur Lanci foram os outros atletas do Brasil que atingiram a fase de semifinal em Guadalajara. Eles iniciaram com um triunfo sobre os compatriotas André/George pelo placar de 2 a 1 (21/15, 19/21 e 18/16). Depois, a parceria bateu os espanhóis Herrera e Gavira nas quartas de final, também por 2 a 1 (21/19, 18/21 e 15/13). Na próxima etapa, Evandro e Arthur enfrentarão Pfretzschner/Winter, da Alemanha.