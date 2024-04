Priscilla Stevaux sofre queda e fica em 5º no Pan-Americano

Disputado em Bogotá, na Colômbia, o Campeonato Pan-Americano de BMX contou com apenas uma representante brasileira na final das categorias elite. Enquanto no masculino ninguém avançou, Priscilla Stevaux disputou a decisão do título feminino, mas acabou sendo atingida por uma bicicleta, sofreu uma queda e terminou apenas na quinta colocação. Bicampeã olímpica em Londres-2012 e Rio-2016, além de prata em Tóquio-2020, Mariana Pajón fez a festa da torcida presente na pista ao conquistar a medalha de ouro.

A final contou com a presença de quatro competidoras dos Estados Unidos, duas da Colômbia e uma do Equador e do Brasil. Na largada, a americana Payton Ridenour saiu na frente, perseguida por Mariana Pajón, enquanto Priscilla Stevaux arrancou mal e chegou à primeira curva na oitava colocação. Quedas na primeira curva Mas foi justamente na primeira curva que a competição mudou completamente. Payton Ridenour, que estava em primeiro, e a colombiana Gabriela Bolle, que estava em quarto, se desequilibraram e caíram. Felicia Stancil, dos Estados Unidos, atropelou a compatriota Payton, e também ficou pelo caminho.