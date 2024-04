Gabriela Guimarães bate recorde do ano e Ituano vence na LBF

Show em Itu! Na partida válida pela 10ª rodada da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Ituano derrotou o Santo André por 90 a 67 e conquistou sua oitava vitória na competição. A principal destaque da equipe vencedora foi a ala-pivô Gabriela Guimarães, que terminou como cestinha do confronto e quebrou o recorde de maior pontuação em um jogo na atual temporada.

Gabriela liderou o time de Itu e finalizou o confronto com incríveis 35 pontos, oito rebotes, quatro assistências, um roubo de bola e um toco. Outra destaque foi a ala Letícia Lisboa, autora de 18 pontos, 10 rebotes e duas assistências. Já do lado do Santo André, quem melhor desempenhou foi a capitã Tassia Carcavalli, que anotou 22 pontos, quatro assistências e três rebotes. Dessa forma, com o resultado, o Ituano subiu para a terceira colocação geral da LBF. Até o momento, a equipe do interior paulista possui oito triunfos e apenas duas derrotas no campeonato. O Santo André, por sua vez, conheceu seu segundo revés consecutivo e estacionou no quarto lugar. O clube do ABC Paulista voltará às quadras na próxima quinta-feira (18), às 19h30, para encarar o Sampaio Corrêa. As jogadoras de Itu entram em quadra na terça-feira (16), às 20h, e jogarão contra o Unimed Campinas.