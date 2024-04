Brasil perde para Alemanha na Billie Jean King Cup

A equipe brasileira perdeu novamente para a Alemanha na qualifying da Billie Jean King Cup. Após duas vitórias alemãs no primeiro dia do confronto, o Brasil até conseguiu um ponto com a vitória de Bia Haddad Maia sobre a Anna-Lena Friedsman por 5/7, 6/0 e 6/1. Mas na sequência, Carol Meligeni Alves perdeu por 6/1, 2/6 e 6/3 para Laura Siegmund. Assim, a Alemanha venceu o confronto por 3 a 1, avançando para a fase final da BJK Cup.

O duelo contra a Alemanha começou com duas partidas de simples na sexta-feira (12). Bia Haddad Maia jogou mal e perdeu para Laura Siegemund, enqunato Laura Pigossi foi superada por Tatjana Maria em um jogo de três sets. Dessa forma, a Alemanha abriu 2 a 0 no confronto, fazendo com que o Brasil precisasse ganhar as três partidas deste sábado para ficar com a vaga na fase final da Billie Jean King Cup. Mas Bia Haddad Maia perdeu o terceiro jogo do confronto, deixando o Brasil sem chances de reverter o resultado.

Bia se reencontra em quadra

A Alemanha fez uma mudança na escalação para a terceira partida, escalando Anna-Lena Friedsman (117ª do ranking da WTA) para enfrentar Bia Haddad Maia (13ª). Diferente do jogo de ontem, Bia Haddad Maia começou melhor na partida, cometendo menos erros na hora de definir os pontos. Dessa forma, a brasileira abriu 4 a 0 no primeiro set, com dois break points. Mas a alemã devolveu as duas quebras e ganhou três games seguidos para ganhar o set por 7/5.