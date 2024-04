Duplas brasileiras não avançam à decisão do Pré-Olímpico

Na prova por equipes mista da pistola de ar 10m do Pré-Olímpico de Carabina e Pistola, as duplas brasileiras Philipe Chateaubrian/Marina Alves e Cibele Breide/Felipe Wu não passaram da fase qualificatória e não conseguiram avançar à decisão do torneio. A competição acontece no Rio de Janeiro e terá duração até a próxima sexta-feira (19).

O melhor desempenho entre os atiradores do Brasil foi de Cibele e Felipe, que terminaram no 23º lugar geral. Após três rodadas de cada atleta, eles finalizaram com a pontuação total de 566-14x, sendo 289 acertos para Wu e 277 do lado da Breide. Mais abaixo, Philipe e Marina acabaram sua campanha na 31ª colocação, fechando na marca de 562-12x. Os líderes da classificação foram Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec, da Turquia, com 581-20x. Eles brigarão pela medalha de ouro contra os ucranianos Oleh Omelchuk e Yuliia Isachenko. Todos os quatro atiradores brasileiros retornarão ao Pré-Olímpico neste sábado (13), para a disputa das provas individuais da pistola de ar. Cibele Breide e Marina Alves, juntamente com Mariana Betoni, competirão na qualificatória a partir das 9h15, no horário de Brasília-DF. Entre os homens, Felipe Wu, Philipe Chateaubrian e Roberto Gomes entrarão em ação às 13h15. As finais ocorrerão no próximo domingo (14).