Corinthians vence o Santos em partida marcada por protestos

https://twitter.com/dibradoras/status/1778929388127424565

Início agitado e Tamires decisiva para o Timão

Logo aos três minutos, o Corinthians já abriu o placar na Vila Belmiro. Cruzamento da ponta Carol Nogueira pela direita e a experiente Vic Albuquerque cabeceou no canto para marcar. No entanto, não demorou muito para o Santos reagir e empatar a partida. Aos cinco minutos, a meia Thaisinha encontrou a atacante Ketlen, que driblou a goleira Mary Pereira e deixou o seu. No restante da etapa inicial, o duelo ficou bastante truncado e ambos os clubes encontraram dificuldades em criar boa oportunidades de gol.

Na volta do intervalo, o Timão passou a pressionar o rival em busca da liderança do placar. Após muita insistência, as Brabas da Fiel balançaram às redes na marca de 34 minutos. Depois de cruzamento da direita, a bola sobrou nos pés da lateral-esquerda Tamires, que finalizou dentro da área e contou com um desvio para marcar. Por fim, a própria fez o seu segundo gol no confronto e sacramentou o resultado em 3 a 1.

Palmeiras goleia o Avaí/Kindermann e sobe para segundo

No outro confronto do dia, o Palmeiras recebeu o Avaí/Kindermann no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP, e goleou o adversário pelo placar de 4 a 0. As autoras dos gols foram as atacantes Letícia Moreno (duas vezes), Amanda Gutierres e Bianca Gomes. Com o resultado, o Verdão pulou para a segunda colocação geral do Brasileiro Feminino, atingindo a marca de 10 pontos. Já o time catarinense, amargou sua quarta derrota em cinco rodadas.