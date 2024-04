Brasil goleia na estreia do Sul-Americano sub-20 feminino

O Brasil fez sua estreia no Campeonato Sul-Americano sub-20 feminino de futebol nesta sexta-feira (12). Na competição realizada no Equador, a Seleção Brasileira da categoria enfrentou o Chile no Estádio Modelo Alberto Spencer, na cidade de Guayaquil. Com direito a gol olímpico, a equipe iniciou a campanha em busca da 10ª conquista goleando por 5 a 1.

O Brasil dominou o jogo de ponta a ponta. Com mais posse de bola, as brasileiras chutaram 18 vezes ao gol das chilenas, sendo 10 dessas finalizações no alvo. A primeira delas a balançar as redes aconteceu aos 30 do primeiro tempo. Vendito arriscou de fora da área e abriu o placar. Entretanto antes do intervalo, Nicole Carter acertou um lindo chute de longe e igualou o marcador para o Chile.

Entretanto, o empate não abalou as brasileiras, que começaram a segunda etapa com o mesmo ritmo e não demoraram muito para voltar a marcar. Aos 7 minutos, Duda Mineira cabeceou e fez 2 a 1. O Brasil ainda acertou uma bola na trave antes de ampliar com Ana Flávia aos 22. Giseli aos 35 e um gol olímpico de Carol aos 42 deram números finais à goleada verde e amarela.