Ygor Coelho vai à semifinal do Pan e se classifica às Olimpíadas

Mais um classificado! Após os resultados do segundo dia de disputa do Pan-Americano de badminton, na Guatemala, o brasileiro Ygor Coelho se classificou para as Olimpíadas de Paris-2024. Ele alcançou a fase de semifinal do torneio e, com a queda de Jonathan Matias nas oitavas, não poderá ser ultrapassado pelo compatriota no ranking mundial da modalidade. Esta será a terceira edição de Jogos Olímpicos da carreira de Ygor, já que o carioca também esteve presente no Rio-2016 e em Tóquio-2020.

No início do dia, Ygor passou com tranquilidade pelo jamaicano Samuel Ricketts, vencendo a partida por 2 a 0 (21/10 e 21/6). Mais tarde, pelas quartas de final, ele teve pela frente o mexicano Luis Ramón Garrido, atual 76º colocado do ranking mundial e medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Em duelo marcado por muito equilíbrio, o carioca superou o adversário por 2 a 1 (19/21, 21/16 e 21/16) e garantiu seu lugar na semifinal. O próximo rival do Ygor Coelho será o guatemalteco Kevin Cordón. Entre os 40 melhores atletas do planeta, o competidor de 37 anos possui cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo duas de ouro, duas de prata e um de bronze. Além disso, ele terminou na quarta colocação nos Jogos de Tóquio, sendo o primeiro competidor da América Central a conseguir este feito na história. O duelo contra o brasileiro ocorrerá nesta sexta-feira (12), ainda sem horário definido.