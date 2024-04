Tati Weston-Webb vira no fim e avança em Margaret River

Corte de meio de temporada

Dessa forma, a brasileira avançou às oitavas de final do Margaret River Pro, última etapa antes do corte de meio de temporada da WSL. Atualmente, Tati Weston-Webb aparece em sétimo lugar no ranking mundial, dentro da zona de classificação. Um total de 18 atletas estão ranqueadas, sendo que apenas as dez primeiras colocadas ao fim desta etapa seguirão para a segunda metade da temporada.

Luana Silva competirá na repescagem para seguir viva em Margaret River e no circuito mundial. Ela estará em uma bateria com Brisa Hennessy e a australiana India Robinson e precisará ficar entre as duas primeiras colocadas para avançar. Hoje, Luana aparece em nono lugar no ranking, com a mesma pontuação da havaiana Gabriela Bryan, décima colocada, no limite da zona de corte.

A próxima chamada do evento acontecerá nesta quinta-feira (11), às 20h15 (horário de Brasília). Caso haja competição, será realizada a primeira fase da disputa masculina. O Brasil tem sete representantes na competição: Gabriel Medina, Deivid Silva, Ítalo Ferreira, Caio Ibelli, Yago Dora, Samuel Pupo e Miguel Pupo.