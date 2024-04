Duplas brasileiras não furam quali do Challenge de Guadalajara

Três duplas brasileiras entraram em ação em busca de uma vaga na chave principal do Challenge de Guadalajara de vôlei de praia, no México. Nesta quinta-feira (11), aconteceram as partidas válidas pelo qualifying. Heitor/Vinicius foi quem chegou mais perto da classificação, mas uma lesão tirou a parceria da disputa. Já Leonardo/Felipe Alves e Pedro/Gabriel caíram no primeiro jogo.

Na primeira rodada do qualificatório, Heitor/Vinicius não teve muitos problemas para derrotar a dupla suíça formada por Heidrich e Dillier em dois sets (21/14 e 21/17). Por uma vaga na chave principal, a parceria brasileira encarou Stankevicius e Knasas, da Lituânia. Depois da derrota no primeiro set por 21/15, Heitor acabou sentindo o ombro enquanto atacava. Ele recebeu atendimento na quadra, mas teve que desistir do jogo. O placar estava 14 a 13 para os rivais no segundo set.

Diferentemente de Heitor e Vinicius, as outras duas parcerias brasileiras se despediram logo na estreia. Leonardo e Felipe Alves caíram justamente para Stankevicius e Knasas por 2 a 0 (22/20 e 21/12). Pelo mesmo placar, Pedro e Gabriel foram superados pelos suíços Métral e Jordan (21/18 e 21/15).