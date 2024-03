Guilherme Schimidt fatura o bronze no Grand Slam de Antalya

Esta foi a primeira medalha de Guilherme Schimidt na temporada, depois de ter passado em branco no Grand Slam de Paris e no Grand Prix da Áustria. Este é o seu quarto pódio em Grand Slams, depois de dois ouros e uma prata. Sua última conquista em uma competição deste nível havia sido em junho do ano passado, com a prata em Astana, no Cazaquistão.

Além disso, esta foi a segunda medalha do Brasil nesta edição do Grand Slam de Antalya de judô. No primeiro dia, Jéssica Lima conquistou a medalha de prata na categoria até 57kg, ao perder a final para a canadense Christa Deguchi.

Outros brasileiros

Outros sete brasileiros competiram neste sábado no Grand Slam de Antalya. Destes, o melhor resultado veio com Luana Carvalho (70kg), que venceu a turca Sila Korkmaz (ippon) e a venezuelana Elvismar Rodriguez (shidôs) antes de cair nas quartas de final para a australiana Aoife Coughlan (shidôs). Ela foi para a repescagem, mas também perdeu para a holandesa Kim Polling ao receber três shidôs. Assim, a brasileira terminou em sétimo lugar.

Pela categoria até 63kg feminina, Ketleyn Quadros venceu uma luta, diante da polonesa Natalia Kropska. Ela chegou a ter um waza-ari de desvantagem, mas conseguiu a virada com um ippon. A medalhista olímpica perdeu nas oitavas de final para a russa Dali Liluashvili, por waza-ari. Na mesma categoria, Nauana Silva venceu a turca Ezgi Karademir e perdeu para a japonesa Miku Takaichi.

Ainda na categoria até 81kg masculino, a mesma de Guilherme Schimidt, Pedro Medeiros venceu o belga Jarne Duyck na estreia e perdeu para o turco Musa Simsek na sequência. Já Kaillany Cardoso (70kg), Vinicius Ardina (73kg) e Michael Marcelino (73kg) perderam ainda na primeira rodada.